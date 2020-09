Fact Check: क्या अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम संग शराब पी रही थीं कंगना रनौत? जानिए पूरा सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना ने नेपोटिज्म और बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी हस्तियों पर निशाना साधा है। इस बीच सोशल मीडिया पर कंगना की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है तस्वीर में वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम के साथ हैं।वायरल तस्वीर में कंगना के हाथ में वाइन का गिलास है। वहीं, तस्‍वीर में जो शख्‍स उनके साथ है उसके हाथ में बीयर की बोतल है। एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ‘अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम के साथ पांच गज साड़ी में लिपटी लस्सी पीती कंगना राणावत’।फिल्म एक्ट्रेस व कांग्रेस नेता नगमा ने ‘सवाल पूछते’ इमोजी के साथ ये तस्वीर शेयर की है।यह तस्वीर फेसबुक पर भी मिलते-जुलते दावों के साथ शेयर किया जा रहा है।वायरल तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें हफिंग्टन पोस्ट में साल 2017 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही तस्वीर लगी है। खबर का शीर्षक था- ‘ Should Realise She’s Too Talented To Milk Her Personal Life For Attention’। इस रिपोर्ट को फिल्म जर्नलिस्ट मार्क मैनुएलने लिखी थी, जो खुद इस तस्वीर में कंगना के साथ नजर आ रहे हैं।मार्क मैनुअल ने उस दौरान की कंगना के साथ एक सेल्फी भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की है।