वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सिरहाने इन 5 चीजों में से एक वस्तु रखें

Keep these 5 things at your pillow: यदि आपको किसी भी तरह की सेहत की परेशानी है या कि जीवन में असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है तो आपको 5 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अपने सिरहाने रखकर सोना है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाग्य चमक जाता है, सौभाग्य और आरोग्य मिलता है।

1. पानी का लोटा : आप अपने सिरहाने तांबे के लोटा में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें, वॉश बेसिन में डाल दें या बाहर कहीं ढोल दें। ऐसा करने से मन की बैचेनी दूर होगी एवं आरोग्य की प्राप्ति होगी।

2. चाकू : ऐसा कहा जाता है कि यदि आप या बच्चे सोते समय सपने में चौंक कर उठ जाते हैं, डरावने सपने आते हैं या रात के अंधेरे से डर लगता है तो उनके तकिये के नीचे चाकू, कैंची या लोहे की कोई वस्तु जरूर रखें।

3. लहसुन : लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आप लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है।

4. सौंफ : तकिये के नीचे सौंफ रखकर सोने से राहुदोष समाप्त हो जाता है। इससे बुरे सपनों में भी राहत मिलती है और मानसिक परेशानियां से छुटकारा मिलता है।

5. हरि इलायची : सौंफ के अलावा तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोने से व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है।