वास्तु के अनुसार घर के कपड़े कहां नहीं सुखाना चाहिए

Vastu tips for Where should clothes be dried: वास्तु शास्‍त्र के अनुसार कपड़े किस दिशा में सुखाना चाहिए और किस दिशा में नहीं सुखाना चाहिए। रात में कपड़े सुखाना चाहिए या नहीं। वास्तु के अनुसार घर के कपड़े कहां नहीं सुखाना चाहिए? यदि आप इस संबंध में नहीं जानते हैं तो जानिए खास जानकारी।

रात में कपड़े सुखाने से क्या होता है?

रात में कपड़े सुखाने से नकारात्मक कपड़ों में प्रविष्‍ठ हो जाती है। इस ऊर्जा का मन, मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह भी माना जाता है कि रात में कपड़े सुखाने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। यह भी कहते हैं कि रात में कपड़े सुखाने से कपड़ों में हानिकारण कीटाणु चीपक जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। यह भी कहते हैं कि इससे प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इससे धन समृद्धि भी चली जाती हैं। रात में कपड़े धोने से घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहता है।

यदि किसी कारणवश रात्रि में अगर कपड़े धोने भी पड़े तो उनको खुले में नहीं सुखाना चाहिए। वास्तु शास्त्र नियमों के अनुसार, कपड़े सुबह या दोपहर में धोना चाहिए। दिन में कपड़े धोकर सुखाने से धूप के कारण नकारात्मक ऊर्जा और कीणाणु नष्ट हो जाते हैं।

कपड़े किस दिशा में सुखाना चाहिए?

कपड़े सुखाने की रस्सी को उत्तर से पूर्व दिशा की ओर नहीं बांधना चाहिए। कपड़े सुखाने की रस्सी को पश्‍चिम से उत्तर दिशा की ओर बांधना चाहिए। घर के कपड़े उत्तर और ईशान दिशा में नहीं सुखाना चाहिए। घर में गंदे कपड़े रखते हैं तो इसे कभी भी पूर्व-उत्तर दिशा यानी ईशान कोण में बिल्कुल भी ना रखें।

