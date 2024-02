Promise Day 2024: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये 5 वादे जरूर करें प्रॉमिस डे को खास बनाने के लिए अपने पार्टनर से करें ये वादे

Promise Day 2024 : प्यार का सुहाना मौसम शुरू हो गया है क्योंकि वैलेंटाइन डे (Valentine Day 2024) आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। सिर्फ वैलेंटाइन ही नहीं बल्कि यह पूरा हफ्ता ही बहुत रोचक होता है क्योंकि 7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस सप्ताह में लोग अपने प्रियजनों को प्यारे गिफ्ट और संदेश भेजते हैं। साथ ही 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है। ALSO READ: Valentine Day पर 5 मिनट में बनाएं ये खास हेयर स्टाइल

वैलेंटाइन वीक में प्रॉमिस डे (Promise Day) बेहद खास है क्योंकि इस दिन आप अपने पार्टनर से कुछ प्यारे वादे करते हैं। रिश्ते में कुछ वादे ज़रूरी होते हैं क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस प्रॉमिस डे आप भी अपने पार्टनर से ये 5 वादे कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत बनांएगे (What to promise in a relationship)....

1. एक दूसरे की रिस्पेक्ट : जी हां, भागदौड़ भरी जिंदगी में एक-दूसरे को वक्त देना ही भूल जाते है। रिश्ता भले ही पुराना हो लेकिन उसे भी मजबूत करने के लिए रिस्पेक्ट और समय दोनों की जरूरत होती है। वैलेंटाइन के दिनों में अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें।

2. स्वतंत्र विचार : रिलेशनशिप में कई पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें। उन्हें उसी तरह रहने दें वे जिस तरह से हैं। क्योंकि वक्त के साथ हमेशा बदलाव होता है। इस बार प्रॉमिस डे पर अपने साथी से वादा करें कि अपनी पसंद को उनके ऊपर नहीं थोपेंगे। वे जैसे भी है आपको पसंद है।

3. काम और पर्सनल लाइफ अलग हो : आज के समय में महिला और पुरुष दोनों ही वर्किंग लाइफ में बिजी है। ऐसे में कई बार हम अपने काम को रिश्ते से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा हमारे काम का स्ट्रेस रिलेशनशिप में दिखने लगता है जिसके कारण आपस में लड़ाई और झगड़े होते हैं। ऐसे में एक दूसरे से वादा करें कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखेंगे।

4. झगड़े का रिश्ते पर कोई असर ना हो : जब झगड़ा होता है तो होश नहीं रहता है। और एक-दूसरे के बारे में वो सब कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। ध्‍यान रहे अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसने इग्नोर करके थोड़ी ही देर में बात कर लें। और प्रॉमिस करें कि एक-दूसरे से झगड़ा नहीं करें।

5. सपोर्ट हमेशा करेंगे : जब आपका कोई डि्म होता है तो उस सपने या लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं भूलें। प्रॉमिस डे पर प्रॉमिस करें कि तुम्‍हारे हर सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।