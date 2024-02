Valentine Day पर अपने पार्टनर के साथ देखें ये 5 कोरियन ड्रामा वैलेंटाइन को खास बनाने के लिए इन 5 कोरियन ड्रामा को अपनी लिस्ट में करें शामिल

Korean Drama Romantic Korean Drama : फरवरी की ठंडी हवाओं में प्यार की मिठास घुली होती है क्योंकि इस महीने में प्यार का दिन मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे (Valentine Day 2024) की जो हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है।



हर आशिक के लिए यह दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन आप अपने प्यार का इज़हार कर सकते हैं। हालांकि प्यार का इज़हार करने के लिए किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं लेकिन खास दिन पर प्यार का इज़हार करना भी बहुत यादगार होता है।



आज के समय में प्यार का इज़हार करने के लिए लोग कोरियन ड्रामा के स्टाइल को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कोरियन ड्रामा के कारण अब लोगों के रिश्ते के प्रति स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। साथ ही इन ड्रामा में कई तरह की थीम और कांसेप्ट होते हैं जो काफी रोचक होते हैं। इस वैलेंटाइन डे आप भी अपने पार्टनर के साथ इन कोरियन ड्रामा को एन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ Best Romantic Korean Drama के बारे में....



1. Descendants of the Sun : यह ड्रामा 2016 में रिलीज़ हुआ था और कई लोगों को यह ड्रामा बहुत पसंद है। टॉप पॉपुलर कोरियन ड्रामा में Descendants of the Sun को ज़रूर शामिल किया जाता है। इस ड्रामा की कहानी कोरियन स्पेशल फोर्सेज कैप्टेन Yoo Si-jin और सर्जन Kang Mo-yeon के बीच की है। इस ड्रामा में रोमांस भी काफी स्वीट और डिसेंट है।

2. Business Proposal : अगर अभी तक आपने यह ड्रामा नहीं देखा है तो आपको ज़रूर इसे अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इस ड्रामा की कहानी बॉस Kang Tae-mu और एम्प्लोई Shin Ha-ri के बीच की है। लव स्टोरी के साथ ही आपको इस ड्रामा में बेस्ट फ्रेंड की अच्छी जोड़ी भी देखने को मिलेगी। यह एक रोम-कॉम ड्रामा है जो आपको पसंद आएगा।



3. True Beauty : अगर आप हाई स्कूल रोमांस देखना चाहते हैं तो यह ड्रामा काफी ज्यादा रोचक है। इस ड्रामा में 18 साल की Ju-kyung नामक लड़की है जो मेकअप के बाद बहुत सुंदर लगने लगती है लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं पता होती है। इस ड्रामा में आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा।



4. What’s Wrong with Secretary Kim : अगर आप ऑफिस रोमांस देखना चाहते हैं तो यह ड्रामा बहुत खास है। यह रोम-कॉम ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। यह कहानी एक कंपनी के मालिक Lee Sung-hyun और उसकी सेक्रेटरी Kim Mi-so के बीच की है। Lee Sung-hyun अपनी सेक्रेटरी को पसंद करता है लेकिन Kim Mi-so कंपनी छोड़ने का सोचती है।



5. Guardian : The Lonely and Great God: इस ड्रामा को Goblin नाम से भी जाना जाता है। यह ड्रामा एक गोब्लिन और इंसान के बीच का है। इसमें गोब्लिन के सीने में एक तलवार होती है जो सिर्फ उसकी दुल्हन ही देख और निकाल सकती है।