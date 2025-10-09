मुस्लिम दंपति किए रामलला के दर्शन, बोले- योगी ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया

Muslim couple visits Ram Lalla temple in Ayodhya: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जिसकी खूबसूरती दिव्य और भव्य है। गर्भगृह में विराजमान श्रीराम लला की एक झलक पाने के लिए हर कोई आतुर रहता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या आकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं और उनका जन्मस्थान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भी देख रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं व दर्शनर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं देख रहे हैं।

आज राम मंदिर में हर धर्म, जाति, मजहब के दर्शनार्थी एवं पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद के मुस्लिम दम्पति ने भी रामनगरी अयोध्या आकर रामलला के दर्शन किए और मुख्यमंत्री योगी की तरीफ की। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर स्थित मंसूरपुर के निवासी शेर अली अपनी पत्नी शायरा बनो को अयोध्या के दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय में आंखें दिखाने के लिए लेकर आए थे। इन दोनों की राम मंदिर देखने की इच्छा हुई। इनके दर्शन की इच्छा की बात नेत्र चिकित्सालय कर्मियों के माध्यम से राम मंदिर के ट्रस्ट तक पहुंची।

शेर अली ने कही दिल की बात : इसके बाद पुलिस व प्रशासन के सहयोग से सुरक्षाकर्मियों के साथ मुस्लिम दम्पति को रामलला व राम मंदिर परिसर का दर्शन कराया गया। ये दोनों 20 मिनट तक परिसर में रहे। इन्होंने मंदिर ट्रस्ट, अस्पतालकर्मियों, पुलिस व प्रशासन का धन्यवाद दिया। मीडिया से बात करते हुए शेर अली ने अपने दिल की बात कहते हुए बताया कि हम व हमारा परिवार अक्सर राम मंदिर की भव्यता-दिव्यता के बारे में सुनते रहते थे। मन में इच्छा थी कि कभी जाकर दर्शन जरूर करेंगे और सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। मेरा सपना पूरा हुआ।

अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है : उन्होंने कहा कि राम मंदिर इतना सुंदर बना है कि एक बार में देखने से जी नहीं भरेगा। बार-बार देखने के बाद भी यहीं कहेंगे कि एक बार और देखें। इसके लिए मोदी व योगी सरकार व उनके कार्यों की जितनी भी तारीफ कि जाए कम है। शेर अली ने साफ तौर पर कहा कि योगी ने जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया। अयोध्या का तो कायाकल्प हो चुका है। हर बिरादरी के लोग आज खुश हैं।

