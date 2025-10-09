गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (22:05 IST)

अयोध्या में घर में फटा सिलेंडर, 3 बच्चों सहित 5 की मौत

Ayodhya
अयोध्या में बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में ब्लास्ट का मामल सामने आया है। थाना पूरा कलंदर के पगला भारी गांव में धमाके का मामला जिला अस्पताल में डॉक्टर ने 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

खाना बनाते समय गैस में रिसाव के कारण प्रेशर कुकर व गैस से हुआ। मौके से फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद हुआ है। मौके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Edited by : Sudhir Sharma
