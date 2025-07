चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंची, सड़कों पर तैर रही है नाव, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू

Prime Minister Narendra Modi has received honors so far: धानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 9 जून को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इतने देशों ने सम्मानित किया है।