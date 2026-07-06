सम्बंधित जानकारी
- 'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमा
- योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रायबरेली में बनेगा उद्यान महाविद्यालय, गोरखपुर-मुरादाबाद में ESIC अस्पताल और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज
- सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किया इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, बोले- गरीब-अन्नदाता-युवा-नारी का होगा कल्याण
- 'लव लॉटरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का
- किश्तवाड़ में बारिश बनी आफत: क्वार पावर प्रोजेक्ट के पास बड़ा भूस्खलन, मलबे में दबी कई गाड़ियां
राष्ट्र के लिए समर्पित था डॉ. मुखर्जी, अटल जी और अशोक सिंघल का जीवन : योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के काली घाट स्थित प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, डॉ. मुखर्जी, अटल जीव अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का किया अनावरण
CM Yogi Adityanath in Prayagraj: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को काली घाट स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि तीनों महापुरुषों का जीवन भारत के लिए समर्पित था। सीएम ने सोमवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। कहा कि वे भारतीय राजनीति की महान विभूति, शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष कर अपना बलिदान देने वाले डॉ. मुखर्जी का जीवन भारत की राष्ट्रीयता, एकता व अखंडता के लिए समर्पित था।
अखंड भारत के स्वप्नदृष्टा थे डॉ. मुखर्जी
सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्नदृष्टा थे। जब अंग्रेजों ने बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची तो डॉ. मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज मुखर की। उन्होंने शंखनाद किया था कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जब हम उनकी 125वीं जयंती के कार्यक्रम से जुड़े हैं तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल खिला है। यह कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि समृद्धि, सुशासन, हर नौजवान, बहन-बेटियों की सुरक्षा की आश्वस्ति का भी कमल है।
नेहरू सरकार ने भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण किया तो डॉ. मुखर्जी ने स्वर मुखर किया
सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की अखंडता के लिए बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में पं. जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग-अलग दलों से भी थे। डॉ. मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने तुष्टिकरण की नीति पर चलकर भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया तो डॉ. मुखर्जी ने उसके खिलाफ स्वर मुखऱ किया। देश हित में उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, फिर जनसंघ के संस्थापक अध्य़क्ष बनकर भविष्य की भाजपा की नींव रख दी थी।
पीएम मोदी ने डॉ. मुखर्जी के सपनों को किया साकार
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद-370 समाप्त कर कश्मीर को भारत में उसी प्रकार समाहित कर दिया, जैसे अन्य राज्य हैं। कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस कश्मीर के लिए अलग कानून, विधान व निशान चाहती थी लेकिन उनके सपनों को धराशायी करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में डॉ. मुखर्जी के सपने को साकार किया गया क्योंकि पूर्वजों के संकल्पों को पूरा करना ही उनके प्रति कृतज्ञता होती है।
अटल जी के दामन पर नहीं लगा एक भी दाग
सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र भारत में राजनीतिक स्थिरता व शुचिता का मॉडल दिया था। उन्होंने भारतीय राजनीति में छह दशक तक सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन उनके दामन में कोई एक भी दाग नहीं लगा सकता था। गांव, किसान, नौजवान, गरीब के लिए उन्होंने सुशासन का अद्भुत मॉडल दिया था। जब वह प्रधानमंत्री बने तो मैंने सांसद के रूप में उनके कार्यों को नजदीक से देखा।
आज की अयोध्या और भव्य राम मंदिर अशोक सिंघल की परिकल्पना का आधार
सीएम ने अशोक सिंघल को भी याद किया, कहा कि जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत को उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला नाम राम का है। आज की अयोध्या और भव्य राम मंदिर अशोक सिंघल की परिकल्पना के आधार पर है।
सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। सिंघल जी ने संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य किया और संतों के साथ मिलकर संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को एकजुट किया। 1990 के दशक में एक ही नारा गूंजता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला के काम न आए, वह बेकार जवानी है। यह नारे लगाकर उस समय युवाओं ने अशोक सिंहल के नेतृत्व में देश के अंदर शंखनाद किया था। सिंघल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो स्वयं के गुजर-बसर के लिए बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत और सनातन धर्म के लिए समर्पित किया। अपनी पैतृक संपत्ति गरीबों, वनवासियों, गिरिवासियों के लिए समर्पित कर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया।
प्रयागराज से अधिक कोई नहीं जानता विरासत का सम्मान करना
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का मंत्र है कि विकास करना है तो विरासत का सम्मान करना होगा। प्रयागराज से अधिक कोई भी विरासत का सम्मान करना नहीं जानता। जब भी देश में समता की बात होती है तो हम कहते हैं कि प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाओ, हर जाति, भाषा, क्षेत्र का व्यक्ति बिना भेदभाव एक ही त्रिवेणी में स्नान करके समता का परिचय देता है।
सीएम ने प्रयागराज की महत्ता पर भी डाला प्रकाश
सीएम ने प्रयागराज की पौराणिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला, कहा कि भगवान भारद्वाज ने यहां साधना की थी। भगवान राम जब वन में गए और 14 वर्ष बाद आए तो महर्षि भारद्वाज के चरणों को स्पर्श कर अयोध्या प्रस्थान किया। डबल इंजन सरकार ने भारद्वाज जी की प्रतिमा, पौराणिक मंदिर व आश्रम का जीर्णोद्धार किया। नागवासुकी, प्रयागराज के तीर्थों, पातालपुरी, सरस्वती कूप, अक्षयवट मार्ग खोलने या भव्य-दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज ने करके दिखाया। सीएम ने प्रयागराजवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जब महाकुम्भ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे, तब भी स्थानीय लोगों ने नकारात्मक स्वर नहीं उठाया, बल्कि वे अभिभूत थे कि दुनिया यहां आकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रही है।
पहली बार किसी एक पुल के लिए एक हजार करोड़
सीएम ने कहा कि प्रयाग अब मजबूती से बढ़ रहा है। यहां डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और भवन निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। विकास के लिए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा जी पर नया पुल बनने जा रहा है, पहली बार उप्र में किसी एक पुल के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। फोरलेन की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो परिणाम भी अच्छे ही आएंगे।
भगवान शिव की एकता के आधार हैं ज्योतिर्लिंग
सीएम ने मुख्यमंत्री ने महापौर समेत सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया और महाकुंभ के दौरान प्रयागराज नगर निगम के कार्यों की सराहना की। सीएम ने ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव की एकता का आधार बताया। सीएम ने शिवालिक पार्क की चर्चा करते हुए कहा कि निगम ने इसके लिए जमीन दी, वहां पीपीपी मोड पर द्वादश ज्योतिर्लिंग व छह ज्योतिर्लिंग की रिप्लिकाएं तैयार हुईं। महाकुंभ के दौरान इतने श्रद्धालु शिवालिक पार्क आए कि निवेश से अधिक आय हुई।
विभूतियों की प्रतिमाएं युवाओं व नागरिकों के लिए बनेगी प्रेरणास्रोत
सीएम ने कहाकि पीएम का विजन है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए। इसके पीछे का भाव नगरीय क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त कर आम नागरिकों के जीवन को सहज व सरल बनाना है, साथ ही ऐसा काम करें जो लोगों को आकर्षित कर सके। यमुना तट पर तीन विभूतियों की प्रतिमाएं युवाओं व नागरिकों के लिए प्रेरणास्रोत होगी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्त ‘नंदी’, स्वतंत्र देव सिंह, फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल, डॉ. विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, दीपक पटेल, गुरु प्रसाद मौर्य, पीयूष रंजन निषाद, राजमणि कोल, वाचस्पति, पूजा पाल, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, केपी श्रीवास्तव, बाबूलाल तिवारी, पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता, यमुनापार के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल, गंगापार की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान आदि की मौजूदगी रही।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत माता का महान सपूत, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद् बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद-370 के खिलाफ नेहरू सरकार की तुष्टिकरण की वह नीति, जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही थी, डॉ. मुखर्जी ने उसके खिलाफ शंखनाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद-370 समाप्त कर डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार किया और कश्मीर में भी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित की। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन भी किया।
प्रयागराज में हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्राधिकरण कार्यालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने के पहले सीएम बड़े हनुमान जी के मंदिर भी गए। मंदिर के प्रमुख महंत बलवीर गिरि का कहना है कि मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में बन रहे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में जानकारी ली। कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं, उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया।
महंत बलवीर गिरि ने बताया कि सीएम ने कॉरिडोर के निर्माण और बाढ़ से बचाव की जानकारी भी ली। बड़े हनुमान जी के दर्शन-पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से मेला प्राधिकरण कार्यालय के लिए रवाना हो गए।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- चाहूं तो सबको खत्म कर दूं.. ईरान ने भी किया तीखा पलटवार
US President Donald Trump's threat to Iran : ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हम चाहें तो एक बार में ही सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि यदि सभी को मार देंगे तो फिर वार्ता के लिए कौन बचेगा? ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया है। ईरान ने कहा है कि न उनकी कोई सभ्यता है और न सम्मान है।
अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा, मामले पर क्या बोली भाजपा?
Union Home Minister Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ममता बनर्जी ने संभाली TMC की कमान, बागी नेताओं को दी चुनौती, बोलीं- मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा...
Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान संभाल ली है। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने बागियों और भाजपा पर तीखा हमला बोला और चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी कार्यालय तक को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के 80 में से ज्यादातर विधायकों के ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग गुट बनाने और लोकसभा सांसदों के भी अलग गुट के बावजूद ममता बनर्जी अडिग हैं। ममता का कहना है कि मुझे रोकने के लिए उनको मुझे मारना पड़ेगा।
उन्हें पता है बॉस कौन है, नेतन्याहू पर ट्रंप का बड़ा बयान, व्हाइट हाउस में जल्द हो सकती है मुलाकात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बैठक अगले सप्ताह या उसके तुरंत बाद हो सकती है। यदि यह मुलाकात होती है तो फरवरी में हुई पिछली बैठक के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बातचीत होगी।
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले PM मोदी को मिली धमकी, आरोपी के IP एड्रेस की हुई पहचान, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां
Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के उनके आगामी दौरे से पहले धमकी दी गई है। नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को मेलबर्न में होने वाले कार्यक्रम में परेशान करने वाली टिप्पणी की बात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही गई है। इसके बारे में जानकारी होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक, पुलिस टीम ने उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं।
अहमदाबाद में रथयात्रा से पहले सुरक्षा सख्त : वेजलपुर, सैटेलाइट और सरखेज सहित कई इलाकों में पुलिस की सघन चेकिंग, वांटेड आरोपी जेल भेजे गए
Ahmedabad Rathyatra 2026: अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलने वाली रथयात्रा से पहले शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत जोन-7 डीसीपी (DCP) के सीधे मार्गदर्शन में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप मेगा कॉम्बिंग' शुरू किया गया था।
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी, यूपी बनेगा Green और AI-Ready Data Center Hub
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी दी गई। यह नीति 27 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई थी, इसलिए सरकार नई उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 लेकर आई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन, एआई-रेडी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना है।
यूपी के पशुपालकों को बड़ी सौगात, योगी कैबिनेट ने दी पशुधन बीमा योजना को मंजूरी, सरकार देगी 85% प्रीमियम
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य योजना) की कार्ययोजना एवं वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यूपी बनेगा देश का स्टार्टअप हब, नई नीति में एआई और डीप-टेक स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस
Uttar Pradesh Startup Policy 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के साथ उत्तर प्रदेश प्रदेश स्टार्टअप मिशन को भी मंजूरी दे दी गई। नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर का मजबूत, समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम उपलब्ध कराना है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।