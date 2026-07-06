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Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू , Monday, 6 July 2026 (14:16 IST)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा भूस्खलन: क्वार पावर प्रोजेक्ट के पास मलबे में दबी कई गाड़ियां

landslide in kishtwar
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (14:16 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (14:26 IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 540 मेगावाट क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश के कारण बड़ा भूस्खलन हुआ। कई वाहन मलबे में दब गए, सड़क संपर्क बाधित हो गया और राहत-बचाव कार्य जारी है। ALSO READ: डोडा में दो बार बादल फटने का असर: गांव कटे, सड़कें बह गईं
 
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। मलबे को हटाने, फंसी हुई गाड़ियों को निकालने और इलाके तक पहुंचने का रास्ता बहाल करने के लिए भारी मशीनों के साथ बचाव दल तैनात किए गए हैं।
 
अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी डोडा जिले में भी लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। बचाव और बहाली का काम जारी है और अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
 
जानकारी के लिए किश्तवाड़ शहर से लगभग 28 किमी दूर चिनाब नदी पर स्थित 'क्वार प्रोजेक्ट' को 'चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' विकसित कर रहा है। ALSO READ: गर्मी में तेजी से पिघल रहा अमरनाथ हिमलिंग, श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता
 
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे प्रोजेक्ट साइट तक जाने वाली सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आकर ट्रक और टैंकर समेत कई भारी वाहन फंस गए और इलाके में सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाहन, मिलर और अन्य मशीनरी आंशिक रूप से कीचड़ और पत्थरों के नीचे दब गए, और सड़क का एक बड़ा हिस्सा मलबे से ढक गया। मलबे के बहाव और उसके असर से सड़क किनारे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्षतिग्रस्त हो गया।
 
अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने फंसी हुई मशीनरी और वाहनों को निकालने और यातायात बहाल करने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया। प्रभावित वाहन अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और बहाली का काम जारी है।
 
किसी के हताहत होने या घायल होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में बारिश जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
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