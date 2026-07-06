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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (15:26 IST)

'लव लॉटरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का

Love Lottery First Look
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (15:26 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (15:28 IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला स्टारर और सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'लव लॉटरी' का बहुप्रतीक्षित फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। महज 49 सेकंड का यह वीडियो अपने रहस्यमयी अंदाज, दमदार विजुअल्स और सस्पेंस से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर के साथ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। 
 
फिल्म कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर का दिलचस्प मिश्रण है, जिसमें रिश्तों, कानून और समाज के कई संवेदनशील पहलुओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। फर्स्ट लुक में कहानी का ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के प्रमुख किरदारों की झलक दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है। 
 
वीडियो में अक्षय ओबेरॉय, हेली दरूवाला, कबीर दुहान सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी अपने अलग-अलग अंदाज़ में नज़र आते हैं। वहीं वीडियो के आखिर में संतोष शुक्ला की एंट्री कहानी के रहस्य को और गहरा कर देती है।
फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दरूवाला के अलावा कबीर दुहान सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अग्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोढ़ी और अर्शदीप संधू अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
 
18 सितंबर 2026 को रिलीज़ होने वाली 'लव लॉटरी' एक ऐसे आधुनिक शहरी दंपति की कहानी है, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आई दरार धीरे-धीरे एक जटिल कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। इसी बीच एक मर्डर मिस्ट्री, कई चौंकाने वाले खुलासे और नैतिक दुविधाएं कहानी को नए मोड़ देती हैं। फिल्म रिश्तों में विश्वास, सामाजिक धारणा, भावनात्मक शोषण और गंभीर आरोपों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे विषयों को भी छूती है।
फिल्म के निर्माता कुलदीप ने कहा, हम चाहते थे कि 'लव लॉटरी' सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म न बने, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करे। इसमें सस्पेंस, इमोशंस और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।
 
निर्देशक अरविंद पांडे का कहना है, यह सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और सच्चाई की तलाश की कहानी है। हमने मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को इस तरह पिरोया है कि दर्शक आखिरी दृश्य तक अनुमान लगाते रहेंगे कि सच क्या है।
 
'लव लॉटरी' का निर्माण सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म के निर्माता कुलदीप भार्गव (तुषार), निर्देशक अरविंद पांडे और लेखक अंकुर खत्री हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी नवीन वी. मिश्रा ने और एडिटिंग प्रकाश झा ने की है, जबकि संगीत वरुण मिश्रा और अरविंद पांडे ने तैयार किया है। फिल्म 'लव लॉटरी' 18 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
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