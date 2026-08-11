Latest News Today Live Updates in Hindi : संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमित शाह के बयान के ऑफर पर भी नहीं बनी बात, कांग्रेस बोली- तीन मांगों पर समझौता नहीं। पल पल की जानकारी...





12:14 PM, 11th Aug छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड विधानसभा के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।

11:35 AM, 11th Aug -कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदे की चोरी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया।

-कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैंने पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया। अब उन्हें (अमित शाह को) आकर बयान देना चाहिए।"

मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता के सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।



कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो कर लिया है इसलिए अब अमित शाह सदन में आएं और बयान दें।



: कांग्रेस महासचिव एवं सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी pic.twitter.com/PRPxeKOR8Q — Congress (@INCIndia) August 11, 2026

11:21 AM, 11th Aug -राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक स्थगित।

-संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन।

11:06 AM, 11th Aug -कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंचीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं।

-विपक्ष में हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित।

10:41 AM, 11th Aug सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं... इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। जो बात आज कही जा रही है वो 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई क्योंकि वे चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ-साथ प्रभु राम का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं...इनके लिए धन ही धर्म है।"

10:17 AM, 11th Aug मंगल मिलन बैठक के बाद संसद परिसर में NDA सांसदों का पैदल मार्च। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सत्ता पक्ष के सांसद।

10:13 AM, 11th Aug -रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में संसद परिसर में भाजपा सांसद करेंगे मार्च।

-NDA के सांसद विपक्ष के खिलाफ पोस्टर लेकर संसद के मकर द्वार की ओर मार्च करेंगे। इन पोस्टरों में कहा जाएगा कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है।