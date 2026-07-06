सम्बंधित जानकारी
- क्या आमिर खान से शादी के लिए गौरी स्प्रैट ने अपनाया इस्लाम धर्म? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
- 'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां
- 'लव लॉटरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का
- Lock Upp 2: सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन, खाने की क्वालिटी पर मेकर्स पर फूटा गुस्सा, सूप को बताया 'गाय का पेशाब'
- प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान
'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमा
स्टार प्लस हमेशा से ही अपने शोज के जरिए समाज के संवेदनशील और अनछुए पहलुओं को पर्दे पर उतारने के लिए जाना जाता है। इस बार चैनल अपने आगामी इंटेंस लव सागा 'ये फितूर तेरा' के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
स्टार प्लस का नया शो 'फितूर' अपने नए प्रोमो के जरिए एक ऐसी कहानी लेकर आया है, जिससे कई लड़कियां खुद को जुड़ा हुआ पाएंगी। यह प्रोमो उन भावनाओं को उजागर करता है, जिनसे कई लड़कियाँ पहली बार गर्ल्स स्कूल से निकलकर को-एड कॉलेज में जाने के दौरान गुजरती हैं।
कई लड़कियों के लिए यह सिर्फ कॉलेज की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नया अनुभव होता है। नए माहौल में घुलना-मिलना, झिझक, घबराहट और अनजान लोगों के बीच खुद को सहज महसूस करना आसान नहीं होता। फितूर इन्हीं भावनाओं को सामने लाते हुए लड़कियों को खुद पर भरोसा रखने और नई शुरुआत को आत्मविश्वास के साथ अपनाने का संदेश देता है।
प्रोमो पर बात करते हुए देबचंद्रिमा सिंहा रॉय ने कहा, इस प्रोमो ने मुझे काफी हद तक छू लिया, क्योंकि यह ऐसी यात्रा है, जिससे बहुत-सी लड़कियाँ गुजरती हैं। गर्ल्स स्कूल के बाद पहली बार को-एड कॉलेज में जाना कई लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि जो भी लड़की यह प्रोमो देखेगी, उसे लगेगा कि उसकी भावनाओं को समझा गया है। घबराना बिल्कुल सामान्य है। समय और खुद पर भरोसे के साथ हर नई शुरुआत एक खूबसूरत अध्याय बन जाती है।
'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमा
राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?
क्या आमिर खान से शादी के लिए गौरी स्प्रैट ने अपनाया इस्लाम धर्म? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां
2016 में रिलीज हुई 'सुल्तान' अपने समय की सबसे अलग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में से एक थी, जिसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, अमित साध और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें सलमान खान ने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन के किरदार में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी थी।