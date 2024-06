Amroha: अपनी कॉमेडी से गुदगुदाने वाले 4 यूट्यूबरों की सड़क हादसे में मौत, 2 गंभीर

Air India flight was cleared to depart and the IndiGo flight cleared to land : मुंबई हवाई अड्डे पर शनिवार को उस समय एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब एयरलाइन एयर इंडिया का एक विमान रनवे से उड़ान भरने लगा और उसी रनवे पर इंडिगो का विमान उतरने लगा। दोनों सिर्फ 509 मीटर की दूरी पर थे।