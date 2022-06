आयकर पोर्टल पर फिर तकनीकी खामी, सर्च करने में यूजर परेशान

नई दिल्ली। आयकर पोर्टल पर यूजर्स को सर्च करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पोर्टल में सेंध लगने की भी शिकायत की गई। आयकर विभाग ने इन्फोसिस को ई-फाइलिंग पोर्टल में ‘सर्च’ विकल्प में खामियों को दूर करने का निर्देश दिया।

कई यूजर्स ने आयकर विभाग के पोर्टल के उपयोग के दौरान उत्पन्न समस्या की शिकायत की आयकर विभाग ने कहा कि इन्फोसिस प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान कर रही है।

आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, 'ई-फाइलिंग वेबसाइट की ‘सर्च’ से जुड़े विकल्प में समस्या हमारे संज्ञान में आई है। आयकर विभाग ने इन्फोसिस को इस मामले पर गौर करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह प्राथमिकता के आधार पर मामले का समाधान कर रही है।'

Issue relating to the search functionality of the e-filing website has come to our notice. The Income Tax Department is seized of the matter. @Infosys has been directed to look into it & @Infosys has confirmed that they are resolving the issue on priority.@SalilParekh