1 अगस्त से इन 5 नियमों में बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Key financial rules will change from August 1 : 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जो आपकी दैनिक सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। जानिए कौनसे नियमों में होगा बदलाव, जिनका आप पर पड़ेगा सीधा असर। इसमें फास्टैग, एलपीजी और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम शामिल हैं।

1. फास्टैग का बदलेगा नियम : 1 अगस्त से देशभर में फास्टैग के नए नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में वाहन चालक के लिए 1 अगस्त से फास्टैग KYC अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत 3 से 5 साल पुराने फास्टैग हैं, तो आपको केवाईसी अपडेट कराना होगा। वही 5 साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर से पहले तक बदलना होगा।

2. LPG की कीमतों में बदलाव : एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर के कीमतों में हर महीने बदलाव होता है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी। इससे कई लोगों को इस महीने भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों एक और कटौती की उम्मीद है यानी एलपीजी के दामों में कटौती हो सकती है। यानी महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों को लेकर खुशी मिल सकती है।

3. HDFC के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव : बैंक 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों को बदलाव कर रहा है। अगले महीने से बैंक के क्रेडिट कार्डधारकों से थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स के जरिए किए जाने वाले सभी रेंटल ट्रांजैक्शन पर रकम का 1% चार्ज वसूला जाएगा, जिसकी अधिकतम लिमिट 3,000 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन है।

4. ITR चूके तो जुर्माना : 31 जुलाई 2024 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप चूक जाते हैं तो अगले महीने से आईटीआर भरने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।

5. गूगल मैप्स में बदलाव : 1 अगस्त से गूगल मैप्स भारत में अहम बदलाव कर रहा है। अगले महीने से दिग्गज टेक कंपनी अपनी सर्विस चार्ज 70 प्रतिशत तक कम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स गूगल के मैप का इस्तेमाल कर सके। सर्विस यूज करने वाली कंपनियों से इसके लिए भारतीय रुपए में पेमेंट स्वीकार किया जाएगा। हालांकि आम यूजर्स को कोई नया चार्ज नहीं देना होगा।