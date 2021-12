EPFO सब्सक्राइबर्स के खाते में आया ब्याज, 23.34 करोड़ लोगों को मिला फायदा

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 23.34 करोड़ से ज्‍यादा सब्‍सक्राइबर्स के खाते में 8.50% के दर से जमा कर दिया है। यह जानकारी EPFO ने ट्वीट कर दी है।

23.34 crore accounts have been credited with an of 8.50% for the FY 2020-21. @LabourMinistry @esichq @PIB_India @byadavbjp @Rameswar_Teli