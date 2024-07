भारत में 2023 में बाल टीकाकरण कवरेज की रफ़्तार हुई धीमी

File Photo

भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सालाना लगभग 2 करोड़ 70 लाख नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जाता है। विश्व भर में बच्चों की प्रतिरक्षण कवरेज वर्ष 2023 में अवरुद्ध हो गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे जीवनरक्षा कवच के दायरे से बाहर हो गए हैं। यूएन एजेंसियों के एक नए विश्लेषण के अनुसार, कोविड-19 महामारी से पहले 2019 की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चों का या तो टीकाकरण नहीं हो पाया या फिर उनकी ख़ुराकें पूरी नहीं हो पाई है।

