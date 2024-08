Teacher's Day 2024: शिक्षक दिवस: एक अच्छे शिक्षक में होने चाहिए ये 10 गुण

Teacher want say to student on Teacher Day 2024: एक टीचर अपने विद्यार्थियों से कई तरह की अपेक्षा रखता है और वह संभवत: कई बातों को समझना या कहना चाहता है ताकि उसकी शिक्षा देने का महत्व सिद्ध हो। ऐसी 5 बातें हो सकती हैं जो कि टीचर अपने छात्रों से कहना चहता होगा।