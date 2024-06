4000 से ज्यादा रन बनाने वाले रोहित विराट हैं T20I के टॉप 2 बल्लेबाज

Uma Bharti on bjp defeat in UP : भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें वोट नहीं देता, वह राम भक्त नहीं है। यह (चुनाव परिणाम) किसी लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं।