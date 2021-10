विराट ने लगाया बाबर और रिजवान को गले तो ट्विटर पर यूं छिड़ा संग्राम

All that matters at the end of the day.



Humanity , Sportsmanship and sheer dedication towards the game#IndiaVsPak #INDvPAK #India pic.twitter.com/GoiOV0KMFR — (@DoubleOverLimit) October 24, 2021

Sacrifices and Hugs can't go together



Kneel down or stand firm

Choice is yours

Choose your heroes wisely



You have played with the sentiments of India @imVkohli#IndiaVsPak pic.twitter.com/a4zHN1A3aK — Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (Retd) (@major_pawan) October 25, 2021

then and now..... Cricket has lost the emotions pic.twitter.com/ReYEvroEMl — Sunil The Cricketer (@1sInto2s) October 24, 2021

This pic getting circulated BUT will any other pic get circulated who brought smile and confidence on Virat’s face



Time will tell , Corruption should be removed from rooots … pic.twitter.com/3COxDCpB2v — Sanatan Dharma (@HinduDharma1) October 24, 2021

भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक युद्ध की तरह होता है। कोई भी टीम दूसरे से हारना नहीं चाहती है। यही कारण है कि भारत पाक मैचों ने ना जाने कितने ही खिलाड़ियों के करियर बनाए और बर्बाद किए।भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कई बार खिलाड़ी आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन कल मैच के बाद एक अलग नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान की 10 विकेट से जीत के बाद विराट कोहली ने विकेटकीपर रिजवान को गले लगा लिया।विराट कोहली की यह तस्वीर ट्विटर पर काफी वायरल हुई। कुछ लोगों का यह विचार है कि युद्ध खत्म होने के बाद योद्धा आपस में हंस मुस्कुरा तो सकते ही हैं। आखिरकार भारत और पाक सेना भी कुछ खास त्यौहारों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाती है। इस फोटो की कुछ लोगों ने तारीफ की।वहीं दूसरी ओर कुछ विशुद्ध क्रिकेट फैंस इस तस्वीर से खफा भी हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सिर्फ जीत के बाद औपचारिकता में हाथ मिलाया जा सकता था। पाक समर्थित आतंकवाद को भारत झेल रहा है और ऐसे में इस मैच को रोकने तक की आवाज भारत में उठी थी। क्रिकेट फैंस ने माना कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता था।कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह खेल ही दुश्मनी का है अगर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में गले मिलेंगे तो आगे चलकर इन मैचों का रोमांच खत्म हो जाएगा।