Share Bazaar में तेजी, Sensex 769 अंक उछला, Nifty भी 243 अंक चढ़ा

china biggest dam effect on earth rotation in hindi: चीन, अपनी विशालकाय परियोजनाओं और तकनीकी सफलताओं के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में उसने दुनिया का सबसे बड़ा बांध, थ्री गॉर्जेस डैम (Three Gorges Dam), बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन की यांग्त्ज़ी नदी पर बना यह विशालकाय ढांचा न केवल अपनी इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसने हमारी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार को भी थोड़ा धीमा कर दिया है! चिंता की बात यह है कि चीन दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस बांध से भी तीन गुना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन के स्वायत्तशासी तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र को यार्लुंग सांगपो कहा जाता है। इस नदी पर चीन पहले भी कई बड़े बांध बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है।