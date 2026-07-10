Share Bazaar में बड़ा उछाल, Sensex 828 अंक उछला, Nifty भी 24200 के पार

Share Market Update News : शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी मजबूती जारी है। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 827.57 अंक यानी 1.08 फीसदी के उछाल के साथ 77569.39 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी 244.10 अंक यानी 1.02 फीसदी की तेजी के साथ 24206.90 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में 1 फीसदी से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले यानी गुरुवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 238.22 अंक (0.31%) की बढ़त के साथ 76741.82 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 80.75 अंक (0.34%) चढ़कर 23962.80 पर आ गया।

कारोबार के दौरान शेयर बाजार में दिनभर काफी उतार-चढ़ाव रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.40 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.55 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिनमें क्रमशः 3.49 फीसदी और 3.03 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद आईटी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।





इससे पहले यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में एक दिन की भारी गिरावट के बाद फिर से रौनक लौटी। सप्ताह के चौथे दिन कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 238.22 अंक (0.31%) की बढ़त के साथ 76741.82 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 80.75 अंक (0.34%) चढ़कर 23962.80 पर आ गया। इससे पहले यानी बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए थे।