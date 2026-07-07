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Written By चेतन गौड़
Last Modified: मुंबई , Tuesday, 7 July 2026 (17:44 IST)

Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 104 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Rally in Indian stock market came to halt today after four sessions
Written By: चेतन गौड़
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (17:44 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (18:09 IST)
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Share Market Update News : लगातार 4 सत्रों की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी पर विराम लग गया है। कारोबार के दौरान मुनाफावसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 104.35 अंक यानी 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 78180.72 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 31.65 अंक यानी 0.13 फीसदी टूटकर 24398.70 अंक पर आ गया। इस बीच टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में भारी गिरावट आई। इससे पहले यानी सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 521.16 अंक उछलकर 78,285.07 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 159.50 अंक चढ़कर 24,430.35 अंक पर बंद हुआ था।

लगातार 4 सत्रों की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी पर विराम लग गया है। कारोबार के दौरान मुनाफावसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 104.35 अंक यानी 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 78180.72 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 31.65 अंक यानी 0.13 फीसदी टूटकर 24398.70 अंक पर आ गया।
इस बीच टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में भारी गिरावट आई। बीईएल, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, सन फार्मा, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्‍यादा गिरावट आई। क्षेत्रीय स्तर पर निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी सूचकांकों में सबसे अधिक नुकसान हुआ।

इन दोनों सूचकांकों में 1.6 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 243.03 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 48 पैसे कमजोर होकर 94.95 के स्तर पर पहुंच गया। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखने को मिली।
हांगकांग के हेंगसेंग में 0.5 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 1.2 फीसदी की गिरावट आई। इससे पहले यानी सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 521.16 अंक उछलकर 78,285.07 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 159.50 अंक चढ़कर 24,430.35 अंक पर बंद हुआ था।
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चेतन गौड़
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