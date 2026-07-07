  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. blue-chip-stocks-3-year-return-tcs-infosys-itc-hdfc-bank-investment-tips-2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , Tuesday, 7 July 2026 (16:40 IST)

3 साल में ब्लू चिप शेयरों ने किया निराश! TCS, Infosys, ITC समेत कई दिग्गजों का रिटर्न कमजोर

blue chip companies return
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:58 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (16:40 IST)
google-news
2026 की पहली छह माही में भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते कई ब्लू चिप कंपनियों का पिछले 3 साल का रिटर्न करीब शून्य पर पहुंच गया। टीसीएस, आईटीसी, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनीलीवर, विप्रो, टाटा मोटर्स और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज कंपनियों के रिटर्न ने निवेशकों को खासा निराश किया। रिलायंस के शेयरों ने जरूर 3.2 फीसदी का रिर्टन दिया।
 

क्या होती है ब्लू चिप कंपनियां?

बड़ी और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और स्थापित कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप (Blue Chip) शेयर कहा जाता है। इनका प्रदर्शन लगातार स्थिर रहता है। इन शेयरों को अक्सर उनके भरोसेमंद रिटर्न के कारण निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। शेयर बाजार में, ब्लू चिप शेयरों को अक्सर छोटी और कम स्थापित कंपनियों की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है। हालांकि इनमें लाभ की कोई गारंटी नहीं होती और निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है।
 
blue chip companies negative return

ब्लू चिप कंपनियों ने क्यों किया निराश?

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि बाजार के दबाव और अस्थिरता के कारण, कई दिग्गज शेयरों का 3 साल का रिटर्न या तो शून्य रहा है या नेगेटिव। ब्लू चिप कंपनियों का प्रदर्शन उनके वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं रहा। आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में गिरावट की प्रमुख वजह एआई रहा। महंगाई बढ़ने से एफएमसीजी सेक्टर में उम्मीद से कम डिमांड रही तो क्रूड ऑयल महंगा होने से पेंट्स सेक्टर पर बुरा असर पड़ा।
 

क्या है उम्मीद?

बागौरा ने कहा कि बेहतर एसेट क्वालिटी, स्थिर मार्जिन और ब्याज दरों में कमी होने पर इन ब्लू चिप कंपनियों का रिटर्न आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। इससे आने वाले दिनों में इन कंपनियों में निवेश का एक बेहतर मौका हो सकता है। 
 
उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एफटीए का भी इन कंपनियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक असर हो सकता है। क्रूड के दाम घटने से भी दूसरी तिमाही को लेकर भारतीय ब्लू चिप कंपनियों पर एफआईआई का भरोसा बढ़ा है।  
 

निवेश के लिए इन बातों का रखें ध्यान

निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति देखें। राजस्व (Revenue), मुनाफा (Profit), कैश फ्लो और कर्ज (Debt) की स्थिति मजबूत होनी चाहिए।
 
लंबे समय का प्रदर्शन जांचें : 5 से 10 वर्षों का रिटर्न, कमाई की वृद्धि और बाजार में स्थिरता देखें।
वैल्यूएशन पर ध्यान दें : अच्छी कंपनी भी बहुत महंगे भाव (High P/E) पर खरीदी जाए तो रिटर्न प्रभावित हो सकता है।
डिविडेंड रिकॉर्ड देखें : जो कंपनियां नियमित डिविडेंड देती हैं, वे अक्सर वित्तीय रूप से मजबूत मानी जाती हैं।
बिजनेस मॉडल समझें : कंपनी का कारोबार टिकाऊ हो और भविष्य में भी उसकी मांग बनी रहने की संभावना हो।
सेक्टर में विविधता रखें : पूरा निवेश केवल आईटी, बैंकिंग या एफएमसीजी जैसे एक ही सेक्टर में न करें।
लंबी अवधि का नजरिया रखें : ब्लू चिप शेयरों से बेहतर रिटर्न आमतौर पर 5-10 साल के निवेश में देखने को मिलता है।
अपने जोखिम और लक्ष्य के अनुसार निवेश करें : निवेश का फैसला अपनी वित्तीय जरूरत, समयावधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर करें, न कि केवल दूसरों की सलाह पर।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवाद

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवादईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।

AI नहीं असली वीडियो, वायनाड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, खिलौनों की तरह मलबे में बहे बस और ट्रक

AI नहीं असली वीडियो, वायनाड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, खिलौनों की तरह मलबे में बहे बस और ट्रककेरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक भयावह भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल रोड परियोजना के तहत कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास जमा मिट्टी का विशाल ढेर अचानक बारिश के कारण खिसकने लगा।

Electric scooter : मेटल बॉडी वाले सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर, दाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे

Electric scooter : मेटल बॉडी वाले सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर, दाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगेभारत में किफायती इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Komaki Electric Vehicles ने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर MG Pro V और MG Pro लॉन्च किए हैं। इनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः ₹73,999 और ₹79,999 रखी गई है।

सोने की रामचरित मानस भी सुरक्षित है और रामजी के आभूषण भी, गोविंद देव गिरि ने दिखाईं वस्तुएं

सोने की रामचरित मानस भी सुरक्षित है और रामजी के आभूषण भी, गोविंद देव गिरि ने दिखाईं वस्तुएंकहा- ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय निर्दोष हैं, लेकिन वे असावधान रहे

पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्‍या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद

पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्‍या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैदपत्‍नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्‍या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्‍नी की हत्‍या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।

राजनीति से संन्यास की ओर दिग्विजय सिंह, दशहरे से शुरु करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक की यात्रा

राजनीति से संन्यास की ओर दिग्विजय सिंह, दशहरे से शुरु करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक की यात्रामध्यप्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? उज्जैन में वीर भारत न्यास को जमीन आवंटन विवाद मामले पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने वाले प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह क्या अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे है? क्या दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस में मार्गदर्शन की भूमिका रहेंगे? यह कुछ ऐसे सवाल है जो इन दिनों मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में बेहद चर्चा के केंद्र में है।

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवाद

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवादईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।

Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 104 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 104 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावटShare Market Update News : लगातार 4 सत्रों की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी पर विराम लग गया है। कारोबार के दौरान मुनाफावसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 104.35 अंक यानी 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 78180.72 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 31.65 अंक यानी 0.13 फीसदी टूटकर 24398.70 अंक पर आ गया। इस बीच टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में भारी गिरावट आई। इससे पहले यानी सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 521.16 अंक उछलकर 78,285.07 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 159.50 अंक चढ़कर 24,430.35 अंक पर बंद हुआ था।

उज्जैन-इंदौर मार्ग पर बस की टक्कर से दो गायों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने बस को फूंका

उज्जैन-इंदौर मार्ग पर बस की टक्कर से दो गायों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने बस को फूंकाउज्जैन-इंदौर मुख्य मार्ग पर पंथपिपलाई और रामवासा गांव के बीच एक हादसा हो गया। इंदौर से आ रही यात्री बस ने सड़क पार कर रही दो गायों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। नाराज ग्रामीणों को देख बस का चालक बस को छोड़ कर भाग गया।

ब्लड टेस्ट से शुरुआती कैंसर की होगी पहचान, रिलायंस की स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज को मिला पेटेंट

ब्लड टेस्ट से शुरुआती कैंसर की होगी पहचान, रिलायंस की स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज को मिला पेटेंटStrand Life Sciences : रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज को ऐसी तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट मिला है, जो सिर्फ ब्लड सैंपल के जरिए कैंसर की शुरुआती पहचान और उसके संभावित स्रोत का पता लगाने में मदद कर सकती है। यह प्लेटफॉर्म सेल-फ्री डीएनए का विश्लेषण करता है और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।