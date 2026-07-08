ट्रंप की चेतावनी के बाद शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूटा, क्रूड ऑयल में लगी आग

ALSO READ: 3 साल में ब्लू चिप शेयरों ने किया निराश! TCS, Infosys, ITC समेत कई दिग्गजों का रिटर्न कमजोर Share Market Crash : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर खत्म होने संबंधी एलान के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 1677 और निफ्टी 581 अंक टूटा। क्रूड ऑयल में 5% से ज्यादा का उछाल आया। बीएसई और एनएसई पर आज सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। बैंक और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई।

भारतीय शेयर बाजार निवेशक आज सुबह से ही मुनाफा वसूली कर रहे थे। 1 बजकर 40 मिनट पर सेंसेक्स 77,600 था। कुछ ही देर में यह 900 अंक गिर गया। दोपहर 2.26 बजे बीएसई का सेंसेक्स 1,646 अंकों की गिरावट के साथ 76,534 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 512 अंक गिरकर 23,887 पर आ गया।





कारोबार के अंत में, बीएसई का सेंसेक्स 1,677 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 23,900 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे समाप्त हुआ। इससे निवेशके की 10 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई।

क्रूड की कीमतों में भारी उछाल

क्या है अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों का हाल?

वैश्विक बाजारों में भी बिकवाली का दौर जारी है। अमेरिका शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.35 फीसदी और जापान का निक्कई इंडेक्स 2.11 फीसदी गिर गया।

क्या बोले ट्रंप?