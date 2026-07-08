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ट्रंप की चेतावनी के बाद शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूटा, क्रूड ऑयल में लगी आग
Share Market Crash : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर खत्म होने संबंधी एलान के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 1677 और निफ्टी 581 अंक टूटा। क्रूड ऑयल में 5% से ज्यादा का उछाल आया। बीएसई और एनएसई पर आज सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। बैंक और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई। ALSO READ: 3 साल में ब्लू चिप शेयरों ने किया निराश! TCS, Infosys, ITC समेत कई दिग्गजों का रिटर्न कमजोर
भारतीय शेयर बाजार निवेशक आज सुबह से ही मुनाफा वसूली कर रहे थे। 1 बजकर 40 मिनट पर सेंसेक्स 77,600 था। कुछ ही देर में यह 900 अंक गिर गया। दोपहर 2.26 बजे बीएसई का सेंसेक्स 1,646 अंकों की गिरावट के साथ 76,534 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 512 अंक गिरकर 23,887 पर आ गया।
कारोबार के अंत में, बीएसई का सेंसेक्स 1,677 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 23,900 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे समाप्त हुआ। इससे निवेशके की 10 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई।
क्रूड की कीमतों में भारी उछाल
कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 5.58 फीसदी उछाल के साथ 78.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया वहीं WTI क्रूड 5.99 फीसदी उछलकर 74.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। साथ ही रुपए में कमजोरी, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमत 68.21 डॉलर प्रति बैरल थी। ALSO READ: Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 104 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट
क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हाल?
वैश्विक बाजारों में भी बिकवाली का दौर जारी है। अमेरिका शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.35 फीसदी और जापान का निक्कई इंडेक्स 2.11 फीसदी गिर गया।
क्या बोले ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के साथ बैठक में ईरान के साथ जारी सीजफायर के खत्म होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वे झूठे और क्रूर लोग हैं। मैं अब उनके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। ALSO READ: फिर भड़केगी महायुद्ध की आग? ट्रंप का बड़ा एलान- ईरान के साथ समझौता खत्म, रातभर बरसे बम
Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवाद
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।
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पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद
पत्नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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लोको पायलट ने समोसे के लिए रोकी ट्रेन, विभाग ने दावे को बताया बेबुनियाद, पीआरओ ने बताया क्या है वीडियो की सचाई
इंदौर और महू के बीच चलने वाली ट्रेन के लोको पायलट द्वारा समोसे खरीदने के लिए ट्रेन को रोकने का हाल ही में वीडियो सामने आया था। इस वीडियो को वायरल कर के यह कहा जा रहा था कि इंदौर और महू के बीच चलने वाली एक ट्रेन को रोककर लोको पायलट समोसे खरीदता है। इससे करीब 10 मिनट तक ट्रेन में लोगों को इंतजार करना पडता है।
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Navsari floods: गुजरात पर एक साथ पांच शक्तिशाली मौसम प्रणालियों (Weather Systems) के सक्रिय होने से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मूसलाधार बारिश के चलते नवसारी शहर पूरी तरह जलमग्न होकर समंदर में तब्दील हो गया है, वहीं सूरत के पलसाना में रिकॉर्ड 18 इंच बारिश दर्ज की गई है। राज्य में गहराते जलसंकट और बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है
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