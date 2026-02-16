सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (16:12 IST)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में गिरावट, देखें शहरवार नए रेट

gold silver rates in india on 16 february
Gold Silver Price Today : सोने चांदी की कीमतों में सोमवार को गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह क्रूड के भावों में भारी कमी और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते MCX से लेकर सराफा बाजार तक सो‍ने चांदी की कीमतों में कमी दिखाई दी। 
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10:42 बजे सोने की कीमत 1,930 रुपए की गिरावट के साथ 1,57,381 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 7962 रुपए गिरकर 2,36,398 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी।

हालांकि बाद में MCX पर सोने चांदी ने रिकवरी की। दोपहर 15.34 बजे सोना 380 रुपए गिरकर 1,55,515 रुपए प्रति किलो था। चांदी भी 4,370 रुपए की गिरावट के साथ 2,39,990 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,49,421 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 2,49,524 रुपए प्रति किलो
दिल्ली- 2,49,601 रुपए प्रति किलो
भोपाल- 2,49,808 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 2,49,700 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद- 2,48,525 रुपए प्रति किलो
इंदौर-2,47,900 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,58,599 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,58,877 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,58,799 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद- 1,58,617 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 1,59,014 रुपए प्रति 10 ग्राम
इंदौर- 1,57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

