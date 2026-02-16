Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में गिरावट, देखें शहरवार नए रेट

Gold Silver Price Today : सोने चांदी की कीमतों में सोमवार को गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह क्रूड के भावों में भारी कमी और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते MCX से लेकर सराफा बाजार तक सो‍ने चांदी की कीमतों में कमी दिखाई दी।

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10:42 बजे सोने की कीमत 1,930 रुपए की गिरावट के साथ 1,57,381 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 7962 रुपए गिरकर 2,36,398 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी।



हालांकि बाद में MCX पर सोने चांदी ने रिकवरी की। दोपहर 15.34 बजे सोना 380 रुपए गिरकर 1,55,515 रुपए प्रति किलो था। चांदी भी 4,370 रुपए की गिरावट के साथ 2,39,990 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,49,421 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 2,49,524 रुपए प्रति किलो

दिल्ली- 2,49,601 रुपए प्रति किलो

भोपाल- 2,49,808 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 2,49,700 रुपए प्रति किलो

अहमदाबाद- 2,48,525 रुपए प्रति किलो

इंदौर-2,47,900 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,58,599 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,58,877 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,58,799 रुपए प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद- 1,58,617 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 1,59,014 रुपए प्रति 10 ग्राम

इंदौर- 1,57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

