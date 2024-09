मीठे से की तौबा, रतजगे भी किये, सुमित के स्वर्ण के पीछे बलिदानों की दास्तां (Video)

Sumit Antil gets better and better with every throw #ParalympicGamesParis2024 #ParalympicsOnJioCinema #JioCinemaSports #Paris2024 #JavelinThrow pic.twitter.com/Pz0S3mJ4JC

From losing his leg in an accident to becoming the world’s No.1 Para Javelin thrower, @sumit_javelin proves that dreams have no limits.



Credits : @ParalympicIndia | @Paralympics #SumitAntil #Paris2024 #Paralympics #TeamIndias #JavelinThrow #ParalympicChampion pic.twitter.com/d4ZKg010w3