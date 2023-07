क्या हो गया है पीवी सिंधू को? 7वीं बार पहले ही दौर में हुई बाहर

Tough times continue for Sindhu!



PV Sindhu crashes out of the Japan Open 2023 after suffering defeat at the hands of Zhang Yi Man of



She lost 12-21, 13-21!@Pvsindhu1 @BAI_Media @Media_SAI @BadmintonJust @BadmintonTalk



TOI #PVSindhu #JapanOpen… pic.twitter.com/w8NVFX3SR4