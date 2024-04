एक दशक का सूखा समाप्त करने पर्थ पर उतरेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम

India will stop importing urea by the end of 2025: रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने नई दिल्ली में कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया (urea) का आयात बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मदद मिली है। मांडविया ने बातचीत में कहा कि भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है।