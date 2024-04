Paris Olympics का टिकट पक्का कर चुके गोल्फर शुभंकर और दीक्षा को TOPS योजना से मिलेगा समर्थन Mission Olympic Cell करेगा पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की वित्तीय मदद

(Image Source : X/ Shubhankar Sharma)

Paris Olympics Golf : भारत के स्टार गोल्फर शुभंकर शर्मा (Shubhankar Sharma) और दीक्षा डागर (Diksha Dagar) को पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खेल मंत्रालय की Target Olympic Podium Scheme (TOPS) से सहायता मिलेगी। : भारत के स्टार गोल्फर शुभंकर शर्मा (Shubhankar Sharma) और दीक्षा डागर (Diksha Dagar) को पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खेल मंत्रालय की Target Olympic Podium Scheme (TOPS) से सहायता मिलेगी।

मंत्रालय के मि Mission Olympic Cell (MOC) ने गुरुवार को अपनी बैठक में पुरुषों की Olympic Golf Ranking (OGR) में 46वें स्थान पर काबिज शर्मा को टॉप्स ‘डेवलपमेंट’ समूह से कोर समूह में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।

एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता और 11 बार के एशियाई टूर चैंपियन गगनजीत भुल्लर (Gaganjeet Bhullar) को उनके हालिया फॉर्म के कारण सीधे टॉप्स कोर समूह में शामिल किया गया। वह ओजीआर में 52वें स्थान पर हैं।

शुभंकर ने नौ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और दो मेजर (US Open and the British Open) के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

इससे 27 साल के खिलाड़ी को कोच जेसी ग्रेवाल के पांच टूर्नामेंटों में उनके साथ रहेंगे। यह शुभंकर को फिजियोथेरेपिस्ट और आहार विशेषज्ञ को नियुक्त करने में भी मदद करेगा।

महिला ओजीआर में 39वें स्थान पर काबिज दीक्षा को Ladies European Tour पर नौ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के अलावा ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता के आयोजन स्थल Le Golf National में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

MOC ने पैदल चाल खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला की मांगों को भी मान लिया है।

प्रियंका पेरिस खेलों की तैयारी के लिए तुर्की में 11 दिन, पोलैंड में 11 दिन और पुर्तगाल में 15 दिन ट्रेनिंग करेंगी। वह खेलों से पहले फ्रांस में 17 दिनों के समुद्र-स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा स्विट्जरलैंड में 30 दिनों की ऊंचाई पर प्रशिक्षण भी लेंगी।

शरथ के उपकरण, जूते और सप्लीमेंट के अलावा पेरिस खेलों तक एक पोषण विशेषज्ञ को नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

मनिका ने जेद्दा में एक से 11 मई तक डब्ल्यूटीटी सऊदी स्मैश में भाग लेने के लिए ‘स्पैरिंग पार्टनर’ किरिल बाराबानोव को रखने की मांग की थी जबकि श्रीजा ने निजी कोच सोमनाथ घोष को साथ रखने का निवेदन किया था।

एमओसी ने तैराक श्रीहरि नटराज के 21 से 29 अप्रैल तक कुआलालंपुर में मलेशिया आमंत्रण आयु समूह चैंपियनशिप 2024 में भागीदारी, प्रशिक्षण शिविर और पेरिस खेलों तक ‘रिकवरी’ सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी।

पैरा तीरंदाज राकेश कुमार के व्हीलचेयर और पैरा एथलीट दिलीप एम गावित के पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए विशेषज्ञों के मदद की खर्च को पूरा करने के प्रस्तावों को भी एमओसी द्वारा मंजूरी दे दी गई। (भाषा)