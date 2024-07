Wimbledon : क्या कार्लोस अल्कराज हरा पाएंगे 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को?

सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल (पुरुष सिंगल्स)

(Most Grand Slam Finals - Men's Singles)

37- Novak Djokovic

31- Roger Federer

30- Rafael Nadal

19- Ivan Lendl

18- Pete Sampras

सबसे ज्यादा ग्रैंड ग्रैंड स्लैम (पुरुष सिंगल्स)

(Most Grand Slam Titles - Men's Singles)

1. नोवाक जोकोविच (सर्बिया )- 24 (Australian-10, French-3, Wimbledon-7, US-4).

2. राफेल नडाल (स्पेन)- 22 (Australian--2, French-14, Wimbledon-2, US-4)

3. रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)- 20 (Australian-6, French-1, Wimbledon-8, US-5)

4. पीट सैम्प्रास (अमेरिका)-14 (Australian-2, French-0, Wimbledon-7, US-5)

