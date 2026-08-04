  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. सिख धर्म
  4. Discover 5 lesser known aspects of Guru Harkishan Ji's life
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (16:26 IST)

केवल 5 साल की उम्र में मिली गुरु गद्दी, जानिए गुरु हरकिशन के जीवन के 5 अनसुने पहलू

Discover 5 lesser known aspects of Guru Harkishan Ji's life
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (16:26 IST)
google-news
Guru Harkishan jayanti : सिख धर्म के आठवें गुरु हरकिशन जी को बेहद श्रद्धा और आदर के साथ 'बाल गुरु' के रूप में याद किया जाता है। मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में गुरु गद्दी पर विराजमान होने वाले गुरु साहब का जीवन दिव्य ज्योति, नि:स्वार्थ सेवा, असीम दया और अद्भुत ज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है। आइए जानते हैं गुरु हरकिशन जी के जीवन से जुड़ी 5 ऐसी खास और प्रेरक बातें, जो हर किसी के दिल को छू जाती हैं :
 

1. मात्र 5 साल की उम्र में संभाली गुरु गद्दी

गुरु हर किशन सिंह जी का जन्म श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को सन् 1656 ई. में कीरतपुर साहिब में हुआ था। जब उनके पिता, सातवें गुरु श्री गुरु हरराय जी ने उन्हें गुरु गद्दी सौंपी, तब उनकी आयु केवल 5 वर्ष थी। इतनी छोटी सी उम्र में गुरु पद की मर्यादा, गंभीरता और जिम्मेदारी को जिस सहजता से उन्होंने निभाया, वह उनके दिव्य और अलौकिक स्वरूप को दर्शाता है।
 

2. 'गंगा राम का अहंकार' और छज्जू झींवर का प्रसंग

कहा जाता है कि जब पंडित लाल चंद (कुछ कथाओं में पंडित गंगा राम) ने उनकी छोटी आयु देखकर उनके ज्ञान पर सवाल उठाया और श्रीमद्भगवद्गीता के अर्थ समझाने की चुनौती दी, तो गुरुजी ने नम्रता से मुस्कुराते हुए गांव के एक अनपढ़ और मूक-बधिर (बोल-सुन न सकने वाले) व्यक्ति 'छज्जू झींवर' को बुलाया। गुरुजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही छज्जू ने गीता के ऐसे गूढ़ और कठिन श्लोकों का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि पंडितजी का सारा अहंकार चूर-चूर हो गया।
 

3. चेचक की महामारी और मसीहा बने बाल गुरु

जब गुरुजी मुगल सम्राट औरंगजेब के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे, तब वहां हैजा और चेचक (Smallpox) जैसी भयानक महामारी फैली हुई थी। लोग तड़प-तड़पकर जान गंवा रहे थे। गुरुजी ने अपनी परवाह किए बिना पीड़ितों की सेवा शुरू की। उन्होंने जिस स्थान पर डेरा डाला था (जो आज ऐतिहासिक श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है), वहां के जल से रोगी ठीक होने लगे। यह जल आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। 
 

4. खुद लिया दूसरों का दुख, चेचक की चपेट में आए

गुरुजी दिन-रात महामारी से पीड़ितों का इलाज और सेवा करते रहे। दूसरों के दुख दूर करते-करते वे खुद भी चेचक की चपेट में आ गए। उन्होंने हंसते-हंसते दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, जो उनके नि:स्वार्थ प्रेम और सर्वोच्च त्याग की मिसाल है।
 

5. अगले गुरु का दिव्य संकेत

मार्च 1664 में अपनी ज्योति-जोत समाने की अंतिम घड़ियों में जब संगतों ने पूछा कि अगला गुरु कौन होगा, तो बालक गुरु ने केवल दो शब्द कहे- बाबा बकाले। उनका संकेत बकाला गांव में रह रहे उनके दादा जी (सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी) की ओर था। मात्र 8 वर्ष की आयु में गुरुजी इस नश्वर संसार को त्यागकर ज्योति-जोत समा गए। सिख परंपरा में हर रोज़ की जाने वाली अरदास में आज भी गुरु हरकिशन जी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध का कर्क राशि में प्रवेश: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मत

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

बुध का कर्क राशि में गोचर: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ और सफलता

बुध का कर्क राशि में गोचर: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ और सफलताबुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 5 तारीख और बुधवार का यह दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग कुछ विशेष राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होने वाला है। अगर आपकी राशि भी इन 6 भाग्यशाली राशियों में शामिल है, तो आने वाला समय आपके करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में जबरदस्त उछाल लाने वाला है। आइए जानते हैं कि किन राशियों को बुध के इस गोचर से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।

सावन के सोमवार में ज़रूर चढ़ाएं 'शिवा मुट्ठी': जानिए वो 1 चीज़ जो दूर करेगी पैसों की तंगी

सावन के सोमवार में ज़रूर चढ़ाएं 'शिवा मुट्ठी': जानिए वो 1 चीज़ जो दूर करेगी पैसों की तंगीShiva Mutthi 2026: सनातन धर्म में श्रावण (सावन) मास का प्रत्येक दिन और प्रत्येक सोमवार अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव का विशेष पूजन होता है, जिसमें जल, बेलपत्र और धतूरे के अलावा 'शिवा मुट्ठी' चढ़ाने की एक विशेष और प्राचीन परंपरा है।

श्रावण मास विशेष: आखिर क्यों सबसे अनोखा है भगवान शिव का परिवार? जानिए 10 खास बातें

श्रावण मास विशेष: आखिर क्यों सबसे अनोखा है भगवान शिव का परिवार? जानिए 10 खास बातेंश्रावण (सावन) मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में केवल महादेव की ही नहीं, बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार (शिव परिवार) की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन बना रहता है। शिव परिवार हमें जीवन जीने के कई गूढ़ और व्यावहारिक संदेश देता है। आइए जानते हैं शिव परिवार से जुड़ी 10 खास और अद्भुत बातें।

नाग पंचमी 2026: कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? जानें सही पूजन विधि

नाग पंचमी 2026: कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? जानें सही पूजन विधिNag Panchami 2026: सनातन धर्म में सावन (श्रावण) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का त्योहार भगवान शिव और नाग देवता की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन दिन है। 17 अगस्त वर्ष 2026 में नाग पंचमी पर सावन सोमवार का एक अत्यंत शुभ व दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन पूजा-अर्चना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

बुध का पुष्य नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मत

बुध का पुष्य नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मतबुध ग्रह ने 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे इसके बाद वे 08 अगस्त को शनि के नक्षत्र पुष्‍य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध ग्रह के पुष्‍य नक्षत्र में गोचर से 12 राशियों पर पड़ेगा शुभ और अशुभ प्रभाव, जानिए किस पर शुभ और किस पर अशुभ प्रभाव रहेगा।