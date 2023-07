शिवलिंग पर कितने बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए?

How many Belpatra are offered on Shivling : 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा सावन का महीना। सावन मास में श्रावण सोमवार पर शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करके का खास महत्व माना गया है। इसे बेलपत्र भी कहते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

बिल्व पत्र अर्पित करने का महत्व:-

भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र। अत: तीन पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले-भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है।

शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं?