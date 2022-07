सावन में न खाएं ये 10 चीजें, जानिए सूची

14 जुलाई 2022 गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। सावन माह में यदि एकाशना कर रहे हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौनसा भूजन नहीं खाना चाहिए। आओ जानते हैं सावन में नहीं खाएं जाने वाली 10 चीजें की सूची।

श्रावण मास में क्या नहीं खाना चाहिए- what should not be eat in the month of shravan:





1. हरी पत्तेदार सब्जियां : पत्तेदार सब्जियां पालक, मैथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए।





2. चटपटा भोजन : तेल या मासालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज का भी त्याग कर देने चाहिए।





3. मांस मछली : मच्‍छी और मांसाहर भोजन नहीं करना चाहिए।





4. बैंगन, मूली कटहल : बैंगन, मूली या कटहल की सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन, मूली या कटहल की सब्जी भी नहीं खाना चाहिए।





5. पान सुपारी : सुपारी नहीं खाना चाहिए।





6. मीठी : गुड़, ज्यादा मीठी चीजें, शहद और शक्कर नहीं खाना चाहिए।





7. खट्टी : ज्यादा खट्टे पदार्थ और नमकीन पदार्थ का सेवन भी नहीं करते हैं।





8. दूध : कच्चा दूध भी नहीं पीते हैं। दूध को अच्‍छे से उबाल कर पी सकते हैं।





9. कढ़ी : कढ़ी भी सावन के माह में पीने की मनाही है।

10. नशा : इसके अलावा तंबाकू, अल्कोहल, अन्य किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते हैं।







चातुर्मास के : श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, आदि का त्याग कर दिया जाता है।