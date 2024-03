why is festival of mahashivaratri celebrated: हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महा शिवरात्रि का त्योहार रहेगा। अधिकतर लोग मानते हैं कि इस दिन महादेव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। कई लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन शिव शंकर जी प्रकट हुए थे। आओ जानते हैं कि क्या सत्य है।