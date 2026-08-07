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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (18:05 IST)

Stock Market : शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 455 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

share market 13 march
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (18:07 IST)
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शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। Sensex 455.59 अंक यानी 0.58 फीसदी गिरकर 78,499.17 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, Nifty 50 में 65.35 अंक यानी 0.27 फीसदी की गिरावट रही और यह 24,570.65 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 438.68 अंक यानी 0.56 फीसदी गिरकर 78,516.08 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 97.10 अंक यानी 0.39 फीसदी की गिरावट के साथ 24,538.90 के स्तर पर खुला।
 

सेंसेक्स के 16 शेयर लाल निशान में

 
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 14 शेयर बढ़त के साथ और 16 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से 24 शेयर हरे निशान में रहे, जबकि 26 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
 

TCS में सबसे ज्यादा तेजी

सेंसेक्स की कंपनियों में TCS का शेयर सबसे ज्यादा 3.53 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा Mahindra & Mahindra 2.53 फीसदी, SBI 1.03 फीसदी, Tech Mahindra 0.91 फीसदी और BEL 0.74 फीसदी चढ़े। Infosys 0.68 फीसदी, HCL Tech 0.59 फीसदी, Reliance Industries 0.49 फीसदी, IndiGo 0.45 फीसदी, Maruti Suzuki 0.38 फीसदी, Power Grid 0.37 फीसदी, NTPC 0.29 फीसदी, Sun Pharma 0.26 फीसदी और ITC 0.18 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए।
 

Bajaj Finance में 5.90 फीसदी की भारी गिरावट

 
शुक्रवार को Bajaj Finance का शेयर 5.90 फीसदी की भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा। इसके अलावा Bajaj Finserv 4.18 फीसदी और ICICI Bank 3.72 फीसदी टूटे। वहीं Trent 3.54 फीसदी, Axis Bank 1.20 फीसदी, Asian Paints 1.02 फीसदी, Titan 0.82 फीसदी, Tata Steel 0.69 फीसदी और HDFC Bank 0.68 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।
 
इसके अलावा Adani Ports 0.53 फीसदी, Kotak Mahindra Bank 0.51 फीसदी, Eternal 0.49 फीसदी, Bharti Airtel 0.25 फीसदी, Hindustan Unilever 0.22 फीसदी, UltraTech Cement 0.18 फीसदी और L&T 0.12 फीसदी टूटे।
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