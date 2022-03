अमेरिकी सीनेटर ने की पुतिन को मरवाने की अपील, रूस भड़का

एक के बाद एक ट्वीट्स में ग्राहम ने कहा, 'क्या रूस में ब्रूटस है? क्या रूसी सेना में एक अधिक सफल कर्नल स्टॉफ़ेनबर्ग है? रूस में किसी के लिए इस आदमी को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है?'

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country - and the world - a great service.

उन्होंने कहा कि केवल रूसी लोग ही इसे ठीक कर सकते हैं। कहना आसान है, करना कठिन है। अगर आप अपने शेष जीवन को अंधेरे में नहीं देखना चाहते हैं, घोर गरीबी से खुद को अलग-थलग रखना चाहते हैं तो किसी न किसी को यह कदम उठाना होगा।

The only people who can fix this are the Russian people.



Easy to say, hard to do.



Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.