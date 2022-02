4 देशों को पार कर 'ऑपरेशन गंगा' ने लिखी सफलता की कहानी, 900 से ज्यादा भारतीयों को मिली 'जिंदगी'

Fourth #OperationGanga flight is wheels up from Bucharest. 198 Indian nationals are coming back to Delhi. https://t.co/ONUsu1qYk6

इस बीच रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया1942 उड़ान करीब 03.00 दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यहां यूक्रेन से लौटे प्रत्येक भारतीय को गुलाब देकर बधाई दी।

सिंधिया ने ट्वीट किया, 'सुखद घर वापसी। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया उड़ान से 250 भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित रूप से लौटकर आने और उन्हें सकुशल देखकर राहत और खुशी हुई। मेरे सहयोगी श्री वी मुरलीधरन के साथ उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की।'

The nation joins me in thanking the crew of @airindiain for steering the wheel of this mission. Proud of you! #OperationGanga