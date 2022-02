रूसी सेना ने खारकीव में गैस पाइपलाइन उड़ाई, कीव और लुहान्सक में उड़ाए तेल डिपो

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि रूस की सेना ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में एक गैस पाइपलाइन बम धमाके से उड़ा दी। इस बीच मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि और में रूसी सेना ने तेल डिपो भी उड़ा दिए हैं।

‘स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन’ ने आगाह किया कि इस विस्फोट से 'पर्यावरणीय आपदा' आ सकती है और उन्होंने निवासियों को सलाह दी कि वे अपनी खिड़कियों को गीले कपड़ों से ढक दें और काफी तरल पदार्थ पीएं। उसने बताया कि यह विस्फोट मशरूम के बादल की तरह लग रहा था।

Ukraine’s State Service of Special Communications and Information Protection says part of a gas pipeline was destroyed in Kharkiv. This was *NOT* a nuclear blast, though the explosion created a mushroom cloud. https://t.co/VCt8QfmRTe pic.twitter.com/G14rgjMr9I