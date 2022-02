ऑपरेशन गंगा : यूक्रेन से बुखारेस्ट के रास्ते 2 विमानों में 469 भारतीयों की वापसी

रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से पहली उड़ान शाम करीब 7:50 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकटग्रस्त यूक्रेन से लौटे लोगों की आगवानी की। बुखारेस्ट से 250 भारतीयों को लेकर दूसरी उड़ान भी

रात 3 बजे

नई दिल्ली हवाई अड्डा पहुंची। बुडापेस्ट से तीसरी उड़ान के भी रविवार को आने की संभावना है।

PM Sh @narendramodi Ji, along with all the government agencies are working round the clock to ensure every Indian is brought back home quick & safe. #OperationGanga https://t.co/O6HUS4Kbxi pic.twitter.com/k9QVvZVrGh

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का स्वागत किया।

सिंधिया और वी. मुरलीधरन ने बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे भारतीय नागरिकों के साथ बातचीत भी की।

Glad to join @JM_Scindia ji to receive 250 Indian nationals, mostly students arrived from under #OperationGanga early morning today. This is the first evacuation flight to Delhi.



Will continue our efforts till we evacuate the last Indian from Ukraine.



We care for you. pic.twitter.com/pShvLwEy9N