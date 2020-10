दुर्गा पूजा पांडाल में महिषासुर बने 'जिनपिंग'

मुर्शिदाबाद के इस अनोखे पंडाल में मां दुर्गा 'जिनपिंग' का संहार करती दिखाई दे रही हैं। इसमें जिनपिंग का सिर धड़ से अलग दिखाया गया है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मुझे लगता है कि बंगाली अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं।

And I thought Bengalis are known for their diplomacy! Clearly the days of “China-er Chairman amader Chairman” are officially over...#DurgaPuja2020 pic.twitter.com/kJLHannkBi