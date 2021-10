मुंबई। मुंबई के पूर्व कमिशनर पिछले कई दिनों से लापता है। उनके रूस भाग जाने की खबरे भी आ रही है। इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है। भाजपा और इस मामले में आमने-सामने नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या की तरह ही परमबीर सिंह को भी देश से बाहर भगाने में भाजपा का हाथ है।

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि अगर परमबीर सिंह भारत से बाहर गए हैं, तो इसमें भाजपा की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह शुरुआत से ही बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे थे। एनआईए की रिपोर्ट में ये साफ हुआ था कि सचिन वाजे सिर्फ परमबीर को ही रिपोर्ट कर रहे थे।

If #ParambirSingh has fled India then there has to be a definite role of #BJP in giving a safe passage to him Quite clear that saving supports agenda of #bjp Remember it was #NIA which has been investigating #Antilia case first. NIA chargesheet clearly says