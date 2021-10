चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किए भवानीपुर में मतदान के आंकड़े, भाजपा ने पूछा सवाल

कोलकाता। की वेबसाइट पर शाम 5 बजे बाद में हुए मतदान के आंकड़े अपलोड नहीं किए गए। नाराज भाजपा ने सवाल किया कि आखिर चल क्या रहा है?

दरअसल दोपहर 3 बजे व शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े अपलोड किए गए थे, लेकिन 6 बजे के बाद में यह बंद हो गया। भवानीपुर में शाम पांच बजे तक 53.32 प्रतिशत मतदान हुआ था।

अमित मालवीय ने देर रात ट्विटर पर लिखा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोपहर 3 बजे तक 48.08 प्रतिशत तक मतदान हुआ था, शाम 5 बजे यह 53.32 पहुंच गया। 2 घंटे में सिर्फ 5.24 प्रतिशत वोटिंग बढ़ी। लेकिन वोटिंग खत्म होने के दो घंटे बाद भी फाइनल आंकड़े जारी नहीं कए गए हैं। आगे लिखा- आखिर चल क्या रहा है?

At 3pm, the EC website recorded 48.08% voter turnout in Bhabanipur. The update at 5pm put the figure at 53.32%, an increase of just 5.24% over two hours. Curiously, five hours after polling closed, they haven’t updated the number, merely removed the time stamp. What’s going on?