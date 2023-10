UP में कमीशन नहीं‍ मिला तो खोद दी सड़क, MLA प्रतिनिधि समेत 5 गिरफ्तार

When commission was not received, the road was dug : शाहजहांपुर जिले में एक ठेकेदार से कमीशन नहीं मिलने पर कटरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के कथित प्रतिनिधि द्वारा सड़क को आधा किलोमीटर तक खुदवा देने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को बताया, जैसे ही यह मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम बना दीं। आज पुलिस ने पंचू, जेसीबी के ड्राइवर पवन, सुरजीत एवं रामबरन के अलावा विधायक के कथित प्रतिनिधि जगबीर के भाई विनोद को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर जेसीबी को भी बरामद कर लिया गया है तथा मामले में आरोपियों पर रंगदारी मांगने की धारा 386 भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

इसके पहले उन्होंने दर्ज कराई गई रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि जैतीपुर थाना क्षेत्र में जैतीपुर से नवादा होते हुए बदायूं जिले को जाने वाले राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। यह काम करा रही संस्था के प्रबंधक रमेश सिंह ने पिछली तीन अक्टूबर को इस मामले में आरोपी विधायक प्रतिनिधि समेत 20 अन्य लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के प्रतिनिधि जगबीर सिंह ने दो अक्टूबर को अपने 10-15 साथियों के साथ सड़क बना रहे कर्मचारियों को लाठी-डंडों से पीटा और जेसीबी चलाकर बनी हुई सड़क को आधा किलोमीटर तक उखाड़ दिया।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सड़क खोदने के दोषियों से ही उसकी भरपाई सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए। विधायक वीर विक्रम सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि जगबीर सिंह उनका प्रतिनिधि नहीं है और इस पूरे मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह माना कि जगबीर सिंह भाजपा का कार्यकर्ता जरूर है।

शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय कुमार पांडेय ने बताया कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से सारी जानकारी हासिल की गई तथा आरोपियों के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी तिलहर की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा सड़क खुदवाकर जो नुकसान किया गया है, उसका भी मूल्यांकन कराया जा रहा है।

सड़क निर्माण करा रही संस्था के प्रबंधक रमेश सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी जगबीर सिंह खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताता है और उसने घटना से पहले भी कई बार आकर कर्मचारियों को भयभीत कर पांच प्रतिशत कमीशन देने की मांग की थी। रमेश सिंह ने आरोप लगाया कि कमीशन नहीं देने पर उसने कंपनी द्वारा बनवाई गई सड़क को आधा किलोमीटर तक खुदवा दिया।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)