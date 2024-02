उत्तराखंड में ED का एक्शन, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कसा शिकंजा

Arrest of Chanda Kochhar and her husband illegal : बंबई उच्च न्यायालय, मुंबई ने मंगलवार को कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।