मंगलौर सीट उपचुनाव में हंगामा व मारपीट, पुलिस बल तैनात हरीश रावत ने लगाया शासन-प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप

Ruckus in Mangalore seat by election: उत्तराखंड (Uttarakhand) की 2 विधानसभा सीटों के लिए आज बुधवार को उपचुनाव (by election) हो रहा है। यहां की मंगलौर सीट पर बसपा विधायक सरबत करीम का निधन हो गया था जिसके चलते यह सीट खाली हो गई थी। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने के चलते यह सीट खाली हो गई थी। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।

सुबह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू होने के बाद अचानक से मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील लिब्बरहड़ी गांव से मारपीट और हंगामे की सूचना आने लगी। देखते ही देखते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें खून से लथपथ कांग्रेस समर्थक दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने हमलावर होते हुए भाजपा समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उपचुनाव के दौरान मंगलौर सीट पर 8 से 10 राउंड हवाई फायर की गई है। हंगामे, मारपीट और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस बल लिब्बरहड़ी गांव पहुंच गया।

मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने की बात प्रकाश में आ रही है। इस हंगामे के संबंध में तथ्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।



कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सुबह से ही असामाजिक तत्व लिब्बरहड़ी में दहशत फैलाए हुए हैं। गरीब तबके को वोट डालने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। घटना को अंजाम देकर भी असामाजिक तत्व क्षेत्र में घूम रहे हैं। हंगामे व मारपीट की सूचना पर मैं यहां आया और एक चोटिल शख्स को अस्पताल पहुंचाया है। भाजपा के लोग हार के डर से कांग्रेस समर्थकों को डराने और हिंसक गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

वहीं रूड़की के ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शाशनी का कहना है कि गड़बड़ी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है, हालांकि सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा।

हरीश रावत ने लगाया शासन-प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शासन-प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाकर कहा कि मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट डालने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

