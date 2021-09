मुंबई में बड़ा हादसा, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स में निर्माणाधीन पुल गिरा, 9 लोग घायल

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन पुल गिर गया। हादसे में कम से कम 9 लोग घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार सुबह 4:40 बजे हुआ। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Maharashtra: A portion of an in Mumbai's Bandra Kurla Complex, injuring some labourers; police & fire brigade are at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/2GxqLKo5Bb