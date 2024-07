UP : हाथियों के झुंड को देखकर मची अफरातफरी, ग्रामीण हुए परेशान, वन विभाग का अलर्ट

There was chaos after seeing a herd of elephants in Bahraich : बहराइच जिले के कतर्नियाघाट इलाके में जंगली हाथियों के झुंड को देखकर राहगीर दहशत में आ गए। हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनते ही जंगल के नजदीक से गुजरने वाले सतर्क हो गए। आनन-फानन में वाहनों को निकाला गया। जंगल से सटे गांव के लोग भी हाथियों को देखकर परेशान हैं। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है।





बहराइच में एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने दस्तक दी है। हाथियों का यह समूह कतर्नियाघाट वन क्षेत्र में देखा इया है। तस्वीरों में साफतौर पर नजर आ रहा है कि बिछिया-आम्बा मार्ग से जुड़े बिछिया वन बैरियर के समीप जंगली हाथियों का एक झुंड चल रहा है और यह झुंड सड़क पार करके दूसरी तरफ जाना चाह रहा था।





लगभग एक घंटे तक हाथियों का यह समूह बिछिया वन बैरियर के पास खड़ा होकर बिछिया-आम्बा मार्ग पार करके दूसरे छोर पर जाना चाहता था। रास्ते से गुजर रही गाड़ियां हाथियों के झुंड देखकर पहले रूक गईं, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए वाहनों को हाथियों के समूह से आगे निकाला। जैसे ही हाथी चिंघाड़ने लगते, राहगीरों की सांसें रूक जातीं, क्योंकि कुछ समय पहले गांव के दो ग्रामीणों की हाथी ने जान ले ली थी।





वन से जुड़े गांव में दहशत फैल गई है। वहीं मार्ग के निकट हाथियों के होने की सूचना पर वनकर्मियों व गजमित्रों की पहुंची टीम द्वारा लोगों को सतर्क किया गया है कि वह वन के नजदीक नहीं जाएं। हाथियों को देखकर ज्यादा शोर-शराबा न करें।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि हाथियों का झुंड गलती से भी गांव की तरफ रुख कर गया तो जान आफत में आ जाएगी। वन विभाग की टीम भी हाथियों के समूह की निगरानी कर रही है। वहीं राहगीरों ने भी हाथियों के झुंड को अपने मोबाइल में कैद किया है।