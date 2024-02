दोस्ती की मिसाल, युवक की शवयात्रा में शामिल हुआ तोता

The friendship between a parrot and a young man became an example : इंसान और पशु-पक्षियों की दोस्ती हजारों साल पुरानी है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जानवरों ने अपने मालिक की जान बचाई है या आखिरी सांस तक उनके साथ रहे हैं, क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। यह गूंगे जीव भले ही बोलने में सक्षम न हों, लेकिन अपने व्यवहार से बहुत कुछ कहते हैं।





एक तोते द्वारा दोस्त के साथ अंतिम फेरे का एक अजीब मामला सामने आया है। आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पक्षी और इंसान के बीच भावनात्मक रिश्ते का एक अनोखा मामला पंचमहल से सामने आया है। जो अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल था।





नरेश स्वयं अपने पिता के साथ प्रतिदिन मंदिर जाता था। वो वहां मंदिर के बाहर पक्षियों को दाना डालता था। मंदिर में प्रतिदिन चने खाने आने वाले पक्षियों, विशेषकर तोतों के साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया था। अबोल तोते ने अंत तक मित्रता कायम रखी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।





तोते की इस दोस्ती की लोग सराहना कर रहे हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि अबोल जीव भी कितना प्यार करते हैं। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। साथ ही खूब कमेंट भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कम उम्र में युवक की मौत से पूरे इलाके में शोक छाया हुआ है।

